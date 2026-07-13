Очередь перед Крымским мостом сократилась до 1100 машин

Ранее в понедельник сообщалось о скоплении перед мостом после временного перекрытия свыше 1900 машин.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.