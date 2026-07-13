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Очередь перед Крымским мостом сократилась до 1100 машин - РИА Новости, 13.07.2026
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13:33 13.07.2026
Очередь перед Крымским мостом сократилась до 1100 машин

Очередь перед Крымским мостом сократилась с 1900 до 1100 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь перед Крымским мостом сократилась до 1100 машин по состоянию на 12:00 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом сократилась до 1100 машин, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее в понедельник сообщалось о скоплении перед мостом после временного перекрытия свыше 1900 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении..
При этом, по данным инфоцентра, в очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств, там время ожидания составляет более часа.
Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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