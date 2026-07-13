Три города и два района на севере Крыма остаются без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения.
- Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в понедельник ГУП "Крымэнерго".
В сообщении отмечается, что в случае необходимости, для проведения аварийно-восстановительных работ, могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.
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