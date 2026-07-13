Рейтинг@Mail.ru
Три города и два района на севере Крыма остаются без света - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 13.07.2026
Три города и два района на севере Крыма остаются без света

В трех городах и двух районах Крыма восстанавливают электричество

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСиловое оборудование трансформаторов на газотурбинной электростанции в Крыму
Силовое оборудование трансформаторов на газотурбинной электростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Силовое оборудование трансформаторов на газотурбинной электростанции в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения.
  • Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в понедельник ГУП "Крымэнерго".
"Действуют ограничения электроснабжения. Без подачи электроэнергии остаются город Джанкой и Джанкойский район, город Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск... Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно", - говорится в канале компании на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что в случае необходимости, для проведения аварийно-восстановительных работ, могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Топливо поступило в свободную продажу на 99 АЗС в Крыму
11 июля, 13:27
 
ПроисшествияРеспублика КрымДжанкойАрмянскКрымэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала