Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами ограничить финансирование Венецианской биеннале.
- Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро.
- Песков отметил, что организаторы Биеннале остаются открытыми к сотрудничеству с представителями России.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с участием России в Венецианской биеннале, выразил сожаление в связи с планами ограничить финансирование Венецианской биеннале, отметив, что это говорит о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
"Насчет Венецианской биеннале можно только выразить сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, успешен ли Запад в попытках бороться с российской культурой, или эти действия не дают желаемого результата.
Представитель Кремля отметил, что организаторы Биеннале остаются открытыми к сотрудничеству с представителями России, что говорит об их свободе от "зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе".
"(Можно - ред.) выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования нашей культуры", - добавил Песков.