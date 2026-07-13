Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами ограничить финансирование Венецианской биеннале.

Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро.

Песков отметил, что организаторы Биеннале остаются открытыми к сотрудничеству с представителями России.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с участием России в Венецианской биеннале, выразил сожаление в связи с планами ограничить финансирование Венецианской биеннале, отметив, что это говорит о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.

Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.

"Насчет Венецианской биеннале можно только выразить сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, успешен ли Запад в попытках бороться с российской культурой, или эти действия не дают желаемого результата.

Представитель Кремля отметил, что организаторы Биеннале остаются открытыми к сотрудничеству с представителями России, что говорит об их свободе от "зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе".