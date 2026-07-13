Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выразили признательность организаторам Венецианского биеннале за открытость к сотрудничеству с Россией.
- Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
- Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу действий Европы в отношении российской культуры и поздравил организаторов биеннале, которые «свободны от зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Кремле выразили признательность организаторам Венецианского биеннале за открытость к сотрудничеству с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
"Насчет Венецианской биеннале можно только выразить сожаление: во-первых, выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями, и поздравить их в связи с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Кремле оценивают подобные действия Европы в отношении российской культуры.