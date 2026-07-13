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В Кремле оценили попытки Запада перечеркнуть российскую культуру - РИА Новости, 13.07.2026
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12:41 13.07.2026
В Кремле оценили попытки Запада перечеркнуть российскую культуру

Песков назвал печальным явлением попытки Запада перечеркнуть российскую культуру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал печальным явлением попытки Запада задавить и перечеркнуть российскую культуру.
  • Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро.
  • По словам Пескова, российская культура всегда была источником взаимного обогащения для России и для тех стран, где она присутствовала.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальным явлением попытки Запада задавить и перечеркнуть российскую культуру.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
"Разумеется, попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на Западе, они имеют место, имеют место повсеместно, к сожалению. Это печальное явление - попытки перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Кремле оценивают подобные действия Европы в отношении российской культуры.
"Собственно, российская культура всегда была источником взаимного обогащения и для самой России, и для тех стран, где она присутствовала", - добавил он.
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