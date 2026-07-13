Кредитор Коркунова попросил Верховный суд пересмотреть мировое соглашение

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана просит Верховный суд России пересмотреть судебный акт нижестоящей инстанции, которая отменила мировое соглашение Андрея Коркунова с кредиторами в деле о его банкротстве.

Арбитражный суд Московского округа отменил мировое соглашение и прекращение дела о банкротстве Коркунова, согласившись с агентством по страхованию вкладов, что мировым соглашением нарушаются права «Анкор банка».

Требование «Анкор банка» к Коркунову на сумму около 5,9 миллиарда рублей пока не рассмотрено и не включено в реестр требований кредиторов.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, кредитор основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка" и бывшего кондитера Андрея Коркунова, просит Верховный суд России пересмотреть судебный акт нижестоящей инстанции, которая отменила мировое соглашение Коркунова с кредиторами в деле о его банкротстве.

Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Минземимущества поступила в высшую судебную инстанцию 10 июля.

Мировое соглашение арбитражный суд Москвы утвердил в октябре. Оно было подписано финуправляющим Коркунова Юрием Левчуком, представителем собрания кредиторов и ООО "Динамика". По его условиям "Динамика" обязалась погасить за Коркунова долги перед тремя кредиторами – Минземимуществом Татарстана в размере около 607 миллионов рублей, "Анкор банком" (около 2 миллионов) и ООО "Юридическое агентство "Фемида" (около 6 тысяч рублей).

Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Анкор банка" обжаловало утверждение мировой. Девятый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу АСВ отклонил, а арбитражный суд Московского округа кассацию агентства в мае удовлетворил и мировое соглашение отменил, как и прекращение дела о банкротстве Коркунова.

Суд кассационной инстанции согласился с АСВ, что мировым соглашением нарушаются права "Анкор банка", одно из требований которого пока не рассмотрено. Банк фактически является основным кредитором Коркунова, однако его требование на сумму около 5,9 миллиарда рублей, основанное на привлечении Коркунова к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации, предъявлено, но пока не рассмотрено и не включено в реестр требований кредиторов экс-кондитера.

Суд округа, отменяя мировую, отметил, что АСВ и представляемые им кредиторы банка Коркунова "могли рассчитывать на пополнение конкурсной массы банка и, как следствие, погашение своих требований за счет имущественной массы Коркунова". Суд назвал заключение мирового соглашения преждевременным.