Бизнесфорум в Красноярске собрал более четырех миллионов просмотров

КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Всероссийский форум "Мой бизнес. Лагерь" в Красноярске собрал представителей власти и бизнеса из 78 регионов, а количество просмотров его онлайн-трансляции превысило 4 миллиона, сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

По его данным, форум прошел в Национальном центре "Россия" в Красноярске. Мероприятие провели в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Завершился всероссийский форум "Мой бизнес. Лагерь". В нем приняли участие представители органов власти, деловых объединений и инфраструктуры поддержки из 78 субъектов РФ... Эксперты отметили высокий интерес со стороны предпринимательского сообщества. Суммарный охват прямой трансляции интервью со спикерами и участниками превысил 4 миллиона просмотров", - говорится в сообщении.

По информации агентства, одним из ключевых проектов, который заинтересовал участников, стала национальная программа "Креативный код. Россия". Она направлена на развитие трех ключевых компетенций: создание продукта, организацию производства и эффективные продажи.

Программа, отмечается в сообщении, предлагает два формата: открытые эфиры для всех желающих (за два эфира) и углубленное обучение с менторами для тех, кто хочет разработать индивидуальный план изменений для своего бизнеса. Лучшие 100 компаний приедут в Санкт-Петербург на итоговый форум в Таврическом дворце.

Советник замминистра экономического развития РФ Ольга Терно уточнила, что необходимость такой программы вызвана системной проблемой.

"Предприниматели, как правило, обладают лишь одной сильной компетенцией – либо производственной, либо сбытовой. Программа "Креативный код. Россия" как раз направлена на то, чтобы закрыть этот разрыв и дать бизнесу полноценный набор инструментов для роста", - цитирует Терно агентство.

На форуме обсудили практические инструменты поддержки бизнеса – от партнерских программ до кооперации с крупными заказчиками. За два дня работы площадки посетили порядка 600 участников.