В Краснодаре сняли дополнительные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09.00 до 23.00 мск.