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Космонавт оценил вероятность встретить инопланетян - РИА Новости, 13.07.2026
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18:00 13.07.2026 (обновлено: 18:08 13.07.2026)
Космонавт оценил вероятность встретить инопланетян

Космонавт Дубров назвал вероятность встретить инопланетян низкой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Петр Дубров во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-29". 13 июля 2026
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Петр Дубров во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Петр Дубров во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-29". 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероятность встречи с инопланетянами настолько низкая, что космонавты не готовятся к такому событию и не имеют специальных инструкций на этот случай.
  • На любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия.
  • Командир корабля подчеркнул, что безопасность экипажа будет для него главным приоритетом.
БАЙКОНУР (Казахстан), 13 июл - РИА Новости. Вероятность встречи с инопланетянами считается настолько низкой, что космонавты не готовятся к подобному, и у них нет специальных инструкций, как поступать в такой ситуации, сообщил российский космонавт Петр Дубров.
В понедельник на Байконуре проходит предполетная пресс-конференция, в которой принимает участие Дубров.
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"Никаких четких инструкций у нас на этот случай нет. То есть настолько маленькая вероятность такого события, что заранее мы ее не рассматриваем, не готовимся", - сказал космонавт, отвечая на вопрос, есть ли какие-то указания, как действовать при встрече с инопланетянами.
Он предположил, что если бы подобная ситуация произошла, то на будущее необходимые инструкции были бы разработаны. В то же время, по словам Дуброва, на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия.
"Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа", - добавил он.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа МКС продлится 261 сутки. По российской программе запланированы более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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