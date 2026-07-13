Космонавт оценил вероятность встретить инопланетян

Краткий пересказ от РИА ИИ Вероятность встречи с инопланетянами настолько низкая, что космонавты не готовятся к такому событию и не имеют специальных инструкций на этот случай.

На любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия.

Командир корабля подчеркнул, что безопасность экипажа будет для него главным приоритетом.

БАЙКОНУР (Казахстан), 13 июл - РИА Новости. Вероятность встречи с инопланетянами считается настолько низкой, что космонавты не готовятся к подобному, и у них нет специальных инструкций, как поступать в такой ситуации, сообщил российский космонавт Петр Дубров.

В понедельник на Байконуре проходит предполетная пресс-конференция, в которой принимает участие Дубров

"Никаких четких инструкций у нас на этот случай нет. То есть настолько маленькая вероятность такого события, что заранее мы ее не рассматриваем, не готовимся", - сказал космонавт, отвечая на вопрос, есть ли какие-то указания, как действовать при встрече с инопланетянами.

Он предположил, что если бы подобная ситуация произошла, то на будущее необходимые инструкции были бы разработаны. В то же время, по словам Дуброва, на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия.

"Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа", - добавил он.