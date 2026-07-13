Предприятия Подмосковья экспортировали 18 тысяч тонн кормов для питомцев

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Предприятия Подмосковья поставили зарубежным партнерам более 18 тысяч тонн кормов для домашних питомцев с января по июнь этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экспорт прибавил в денежном выражении более 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а физические объемы поставок увеличились на 60%.

"Рост экспорта кормов для кошек и собак подтверждает высокое качество продукции подмосковных производителей и ее востребованность на зарубежных рынках. Мы делаем ставку на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.