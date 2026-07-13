Рейтинг@Mail.ru
Предприятия Подмосковья экспортировали 18 тысяч тонн кормов для питомцев - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:03 13.07.2026
Предприятия Подмосковья экспортировали 18 тысяч тонн кормов для питомцев

Компании Подмосковья экспортировали 18 тысяч тонн кормов для питомцев за полгода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Производство кормов для домашних животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Предприятия Подмосковья поставили зарубежным партнерам более 18 тысяч тонн кормов для домашних питомцев с января по июнь этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Экспорт прибавил в денежном выражении более 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а физические объемы поставок увеличились на 60%.
"Рост экспорта кормов для кошек и собак подтверждает высокое качество продукции подмосковных производителей и ее востребованность на зарубежных рынках. Мы делаем ставку на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Указывается, что ключевыми импортерами выступают Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. А за показателями стоит системная работа регионального агробизнеса.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Более 1,7 тыс объектов газового хозяйства передали во владение Подмосковья
Вчера, 16:46
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала