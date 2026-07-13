Краткий пересказ от РИА ИИ Разведка "Южной" группировки войск перехватила радиопереговоры ВСУ, в которых отдавались приказы на съемку роликов, якобы подтверждающих контроль ВСУ над Константиновкой.

Украинским военнослужащим поручают подготовку около 10 видео от различных бригад, угрожая в противном случае не менять солдат на их позициях и не присылать помощь.

ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Украинских солдат заставляют снимать фейковые видео о якобы контроле ВСУ над Константиновкой в Донбассе, сообщили РИА Новости в "Южной группировке войск, разведка которого перехватила радиопереговоры противника на этом участке фронта.

"Подразделения разведки "Южной" группировки войск перехватили радиопереговоры ВСУ на константиновском направлении. На записях слышно, как отдаются приказы на съемки роликов, подтверждающих якобы контроль ВСУ над Константиновкой", - сообщили в группировке.

На аудиозаписях, предоставленных РИА Новости, отдаются приказы на запись роликов, невзирая на возражения украинского военнослужащего, ссылающегося на обстановку на данном участке фронта. "Тут вылезти невозможно, потому что сдохнуть можно", - говорит он.

Ему поручают подготовку около 10 видео от различных бригад, угрожая в противном случае не менять солдат на их позициях и не присылать помощь.

"Нужно снять, что Константиновка под нами. Если мы сейчас не покажем, что город под нами, тогда (вас – ред.) не будет менять помощь… Берешь парней, отбываете на какое-то приметное место и снимаете, что это Константиновка. Говорите, что город под контролем", - следует приказ.