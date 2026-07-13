Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго. Архивное фото

Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго

© AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго

В ДР Конго от Эболы умерли более 700 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 700.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 700, следует из заявления министерства связи и СМИ страны.

"Борьба с Эболой продолжается с усиленным мониторингом в пяти провинциях: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо… подтверждено 1926 случаев заражения, в том числе… 318 случаев выздоровления и 702 летальных исхода", - говорится в заявлении.

В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхнее Уэле.