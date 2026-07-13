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Северная Македония и Молдавия вошли в состав "коалиции желающих" - РИА Новости, 13.07.2026
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22:12 13.07.2026
Северная Македония и Молдавия вошли в состав "коалиции желающих"

Молдавия и Северная Македония присоединились к "коалиции желающих"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье
Памятник Воин на коне в столице Северной Македонии городе Скопье - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих».
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны.
ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Молдавия и Северная Македония присоединились к "коалиции желающих", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В понедельник участники "коалиции желающих" собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.
"Молдавия и Северная Македония присоединились к нам", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, группой стран, которая не хочет мира.
Падение таблички коалиции желающих в момент прибытия Зеленского на саммит - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Табличка "коалиции желающих" упала в момент прибытия Зеленского на саммит
Вчера, 19:58
 
В миреСеверная МакедонияРоссияМолдавияЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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