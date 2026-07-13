"Молдавия и Северная Македония присоединились к нам", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, группой стран, которая не хочет мира.