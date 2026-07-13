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Космонавт Кикина рассказала, почему укоротила волосы - РИА Новости, 13.07.2026
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Наука
 
17:43 13.07.2026 (обновлено: 17:46 13.07.2026)
Космонавт Кикина рассказала, почему укоротила волосы

Космонавт Кикина рассказала, что укоротила волосы ради удобства на МКС

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-29". 13 июля 2026
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-29". 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский космонавт Анна Кикина укоротила свои волосы перед вторым полетом в космос, чтобы было удобнее работать на орбите.
  • Командир экипажа Петр Дубров отметил, что на космической станции есть возможность читать книги и смотреть фильмы, а также подчеркнул, что не может обойтись без красивого вида из окна.
  • Американский астронавт Анил Менон сказал, что ему трудно быть на расстоянии от своей семьи.
БАЙКОНУР (Казахстан), 13 июл – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина рассказала, что перед вторым полетом в космос несколько укоротила свои волосы, чтобы ей было удобнее работать на орбите.
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"Я, конечно, не смогу отказаться ради космоса от своих волос. Если вы заметили, они стали покороче", - сказала Кикина на предполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, от чего она не готова отказаться ради полета в космос.
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Она уточнила, что носить слишком длинные волосы в космосе неудобно - если их распустить, они займут весь проход, кроме того, уход за ними занимает слишком много времени.
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"Конечно, если космос потребует вообще до единой волосинки избавиться, можно будет над этим подумать, но пока сохраняем", - добавила Кикина.
Командир экипажа Петр Дубров, отвечая на этот же вопрос, отметил, что на станции есть многое, что присутствует на Земле, в том числе возможность читать книги и смотреть фильмы.
"Самое то, что мне нравится здесь на Земле и особенно нравится в космосе, без этого я никак не смогу обойтись, это красивый вид из окна", - добавил он.
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Американский астронавт Анил Менон, в свою очередь, сказал, что ему очень трудно быть на расстоянии от своей семьи.
Первый полет Кикина совершила в 2022-2023 годах, она прилетела и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Дубров и Кикина, а также астронавт НАСА Менон. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа МКС продлится 261 сутки. По российской программе запланированы более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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