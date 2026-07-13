Космонавт Кикина рассказала, почему укоротила волосы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский космонавт Анна Кикина укоротила свои волосы перед вторым полетом в космос, чтобы было удобнее работать на орбите.

Командир экипажа Петр Дубров отметил, что на космической станции есть возможность читать книги и смотреть фильмы, а также подчеркнул, что не может обойтись без красивого вида из окна.

Американский астронавт Анил Менон сказал, что ему трудно быть на расстоянии от своей семьи.

БАЙКОНУР (Казахстан), 13 июл – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина рассказала, что перед вторым полетом в космос несколько укоротила свои волосы, чтобы ей было удобнее работать на орбите.

« "Я, конечно, не смогу отказаться ради космоса от своих волос. Если вы заметили, они стали покороче", - сказала Кикина на предполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, от чего она не готова отказаться ради полета в космос.

Она уточнила, что носить слишком длинные волосы в космосе неудобно - если их распустить, они займут весь проход, кроме того, уход за ними занимает слишком много времени.

« "Конечно, если космос потребует вообще до единой волосинки избавиться, можно будет над этим подумать, но пока сохраняем", - добавила Кикина.

Командир экипажа Петр Дубров , отвечая на этот же вопрос, отметил, что на станции есть многое, что присутствует на Земле , в том числе возможность читать книги и смотреть фильмы.

"Самое то, что мне нравится здесь на Земле и особенно нравится в космосе, без этого я никак не смогу обойтись, это красивый вид из окна", - добавил он.

Американский астронавт Анил Менон, в свою очередь, сказал, что ему очень трудно быть на расстоянии от своей семьи.

Первый полет Кикина совершила в 2022-2023 годах, она прилетела и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon.