Краткий пересказ от РИА ИИ Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В рамках договоренности будут переданы радиолокационные системы и дополнительные ракеты, а также согласовано лицензирование новых видов вооружения, таких как авиабомбы AASM, зенитные ракеты ASTER 30 и SCALP.

ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих".

"Передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты, и мы согласовали лицензирование новых видов мощностей: (авиабомб – ред.) AASM, (зенитных ракет – ред.) ASTER 30, SCALP. Это позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась Елисейским дворцом.

Он добавил, что договоренности "коалиции желающих" также включают конфиденциальные пункты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.