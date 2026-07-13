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Киев получит лицензию на производство ракет SCALP, заявил Макрон - РИА Новости, 13.07.2026
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21:47 13.07.2026
Киев получит лицензию на производство ракет SCALP, заявил Макрон

Макрон: Киев получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
  • В рамках договоренности будут переданы радиолокационные системы и дополнительные ракеты, а также согласовано лицензирование новых видов вооружения, таких как авиабомбы AASM, зенитные ракеты ASTER 30 и SCALP.
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих".
"Передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты, и мы согласовали лицензирование новых видов мощностей: (авиабомб – ред.) AASM, (зенитных ракет – ред.) ASTER 30, SCALP. Это позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась Елисейским дворцом.
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Он добавил, что договоренности "коалиции желающих" также включают конфиденциальные пункты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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