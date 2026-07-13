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Киев продолжает борьбу с УПЦ путем "могилизации", заявили силовики - РИА Новости, 13.07.2026
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Киев продолжает борьбу с УПЦ путем "могилизации", заявили силовики

РИА Новости: Киев режим продолжает борьбу с УПЦ путем мобилизации священников

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим продолжает борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) путем мобилизации священнослужителей в ВСУ.
  • В Хмельницкой области настоятеля Покровского храма протоиерея Владимира Стефанишина принудительно доставили в военкомат и отправили в учебный центр ВСУ.
  • В Кривом Роге клирик Александрийской епархии иерей Роман Нагорняк был насильно мобилизован, прошел военно-врачебную комиссию и в настоящее время находится на одном из полигонов в Днепропетровской области.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Киевский режим продолжает борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) путем мобилизации в ВСУ священнослужителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский режим продолжает борьбу с канонической православной церковью путем банальной "могилизации" в ВСУ священнослужителей", – сказал собеседник агентства.
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Он привел соответствующие примеры.
Хмельницкой области сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) принудительно доставили настоятеля Покровского храма в селе Сутковцы протоиерея Владимира Стефанишина в военкомат и уже отправили в учебный центр ВСУ", – отметил представитель силовых структур.
Также, по его словам, подобным образом в Кривом Роге был насильно мобилизован клирик Александрийской епархии иерей Роман Нагорняк.
"Священнику в тот же день провели военно-врачебную комиссию и в настоящее время он уже находится на одном из полигонов в Днепропетровской области", – добавил собеседник агентства.
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