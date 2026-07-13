Киев продолжает борьбу с УПЦ путем "могилизации", заявили силовики

Также, по его словам, подобным образом в Кривом Роге был насильно мобилизован клирик Александрийской епархии иерей Роман Нагорняк.

"Священнику в тот же день провели военно-врачебную комиссию и в настоящее время он уже находится на одном из полигонов в Днепропетровской области", – добавил собеседник агентства.