Украина хотела атаковать аэродромы в России дронами, устойчивыми к РЭБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о планах Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях с помощью 24 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные нейросетевыми модулями управления и снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 килограмма.
- Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ, задержаны исполнители и их пособники.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев хотел атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях 24 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила ФСБ.
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"Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления... снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 килограмма", - говорится в сообщении.
Также ФСБ отмечает, что изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатки, а также средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами.
По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам.
Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ. Задержаны исполнители сорванных попыток атак и их пособники.