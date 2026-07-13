Хуситы обвинили США в подталкивании Эр-Рияда к войне в Йемене

Он намекнул, что такие действия могут привести к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива, что способно привести к сильному росту мировых цен на нефть.

Ранее источник в Йемене сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся трем авиаударам, которые совпали по времени с прибытием самолета из Ирана, на борту которого находилась делегация руководства "Ансар Алла". В результате ударов была повреждена взлетно-посадочная полоса, поэтому иранский самолет смог приземлиться в порту Ходейды на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию, но ответственность за удары взяло на себя министерство обороны международно признанного правительства Йемена.