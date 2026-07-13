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Хуситы обвинили США в подталкивании Эр-Рияда к войне в Йемене - РИА Новости, 13.07.2026
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19:29 13.07.2026
Хуситы обвинили США в подталкивании Эр-Рияда к войне в Йемене

Аль-Фарах: США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo
Хуситы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член политбюро движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Фарах считает, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.
  • По ео мнению, закрытие Баб-эль-Мандебского пролива из-за войны может привести к росту мировых цен на нефть.
ДОХА, 13 июл — РИА Новости. Член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Фарах считает, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.
"Подталкивание Саудовской Аравии к войне против Йемена не отвечает интересам самих США", - сказал Мухаммед аль-Фарах.
Он намекнул, что такие действия могут привести к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива, что способно привести к сильному росту мировых цен на нефть.
Ранее источник в Йемене сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся трем авиаударам, которые совпали по времени с прибытием самолета из Ирана, на борту которого находилась делегация руководства "Ансар Алла". В результате ударов была повреждена взлетно-посадочная полоса, поэтому иранский самолет смог приземлиться в порту Ходейды на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию, но ответственность за удары взяло на себя министерство обороны международно признанного правительства Йемена.
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