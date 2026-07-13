Хуситы обвинили США в подталкивании Эр-Рияда к войне в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член политбюро движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Фарах считает, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.
- По ео мнению, закрытие Баб-эль-Мандебского пролива из-за войны может привести к росту мировых цен на нефть.
ДОХА, 13 июл — РИА Новости. Член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Фарах считает, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.
"Подталкивание Саудовской Аравии к войне против Йемена не отвечает интересам самих США", - сказал Мухаммед аль-Фарах.
Он намекнул, что такие действия могут привести к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива, что способно привести к сильному росту мировых цен на нефть.
Ранее источник в Йемене сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся трем авиаударам, которые совпали по времени с прибытием самолета из Ирана, на борту которого находилась делегация руководства "Ансар Алла". В результате ударов была повреждена взлетно-посадочная полоса, поэтому иранский самолет смог приземлиться в порту Ходейды на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию, но ответственность за удары взяло на себя министерство обороны международно признанного правительства Йемена.