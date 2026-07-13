Дым после удара по аэропорту Саны

Дым после удара по аэропорту Саны

© REUTERS / Khaled Abdullah Дым после удара по аэропорту Саны

Хуситы заявили, что режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился

Краткий пересказ от РИА ИИ Режим прекращения огня между хуситами и Саудовской Аравией закончился после ударов по аэропорту Саны.

Хуситы возложили полную ответственность за удар и его последствия на Саудовскую Аравию.

ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился, возложив ответственность на Эр-Рияд за удары по аэропорту Саны.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что три удара были нанесены по аэропорту Саны в понедельник, чтобы воспрепятстовать посадке иранского самолета. Хуситы сообщили, что на борту лайнера находится их руководство.

"Преступный саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня", - говорится в сообщении МИД правительства хуситов.

Хуситы заявили, что королевство должно нести полную ответственность как за удар, так и за любые его последствия.