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Хуситы заявили, что режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился - РИА Новости, 13.07.2026
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14:47 13.07.2026 (обновлено: 14:59 13.07.2026)
Хуситы заявили, что режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился

Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режима прекращения огня

© REUTERS / Khaled AbdullahДым после удара по аэропорту Саны
Дым после удара по аэропорту Саны - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Khaled Abdullah
Дым после удара по аэропорту Саны
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режим прекращения огня между хуситами и Саудовской Аравией закончился после ударов по аэропорту Саны.
  • Хуситы возложили полную ответственность за удар и его последствия на Саудовскую Аравию.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился, возложив ответственность на Эр-Рияд за удары по аэропорту Саны.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что три удара были нанесены по аэропорту Саны в понедельник, чтобы воспрепятстовать посадке иранского самолета. Хуситы сообщили, что на борту лайнера находится их руководство.
"Преступный саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня", - говорится в сообщении МИД правительства хуситов.
Хуситы заявили, что королевство должно нести полную ответственность как за удар, так и за любые его последствия.
Хуситы и Саудовская Аравия воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года.
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3 июля, 18:59
 
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