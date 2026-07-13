ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Безэкипажный катер ВСУ ликвидирован силами Черноморского флота, сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 180451 беспилотный летательный аппарат, 665 зенитных ракетных комплексов, 30143 танка и других боевых бронированных машин, 1757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35747 орудий полевой артиллерии и минометов, 66376 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18