ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

По данным военного ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 180451 беспилотный летательный аппарат, 665 зенитных ракетных комплексов, 30143 танка и других боевых бронированных машин, 1757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35747 орудий полевой артиллерии и минометов, 66376 единиц специальной военной автомобильной техники.