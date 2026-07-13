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Как солнечный свет повышает риск катаракты, объяснил офтальмолог - РИА Новости, 13.07.2026
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15:17 13.07.2026
Как солнечный свет повышает риск катаракты, объяснил офтальмолог

Казанцева: УФ-лучи повреждают белки хрусталика, повышая риск развития катаракты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа солнцезащитных очков
Продажа солнцезащитных очков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ультрафиолетовое излучение повреждает белки хрусталика и повышает риск развития катаракты, рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
  • Роговица принимает на себя основную долю UVB-излучения, и при его избытке развивается фотокератит.
  • Качественные солнцезащитные очки с маркировкой UV400 могут блокировать до 99–100% UVA и UVB, помогая снизить риск офтальмологических заболеваний.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ультрафиолетовое излучение постепенно повреждает белки хрусталика и повышает риск развития катаракты, рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
"УФ-лучи запускают образование свободных радикалов - активных молекул, повреждающих клеточные структуры. В результате страдают белки хрусталика, клетки роговицы и сетчатки. Это не мгновенный эффект, а накопительный процесс... UVA-лучи проникают глубже и постепенно изменяют структуру белков хрусталика. Со временем это приводит к их уплотнению и помутнению - формируется катаракта", - сказала Казанцева "Газете.Ru".
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По словам врача, роговица принимает на себя основную долю UVB-излучения. При его избытке развивается фотокератит - состояние, аналогичное солнечному ожогу кожи, с отсроченным проявлением: через несколько часов возникают резь, слезотечение, светобоязнь, ощущение "песка" в глазах, пояснила Казанцева.
"В группу повышенного риска входят дети (более прозрачный хрусталик пропускает больше УФ), люди после офтальмологических операций, обладатели светлой радужки, те, кто проводит много времени на улице. Чтобы не допустить развития катаракты и возникновения других проблем, лучше ходить в солнцезащитных очках", - отметила врач.
Как пояснила Казанцева, качественные линзы блокируют до 99-100% UVA и UVB, а простое затемнение без УФ-фильтра может быть опаснее его отсутствия: зрачок расширяется, и в глаз попадает больше вредного излучения. При покупке очков важно обращать внимание на наличие маркировки UV400, качество линз (без искажений и дефектов) и достаточный размер оправы для боковой защиты, добавила врач.
Регулярная защита глаз - это не профилактика "на всякий случай", а способ снизить накопительный риск серьезных офтальмологических заболеваний, заключила специалист.
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