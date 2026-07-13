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Врач рассказала, почему утренний кофе может быть вреден - РИА Новости, 13.07.2026
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00:46 13.07.2026 (обновлено: 08:09 13.07.2026)
Врач рассказала, почему утренний кофе может быть вреден

Кардиолог Васюкова: кофеин может вызвать дрожь в руках и нервозность

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Чашка кофе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кофеин после употребления повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а на голодный желудок эффект ощущается сильнее.
  • Для здорового взрослого человека безопасны примерно до 400 миллиграммов кофеина в сутки, это три-четыре чашки, однако людям с чувствительностью к кофеину стоит сделать паузу между подъемом и приемом кофе утром.
  • Если даже одна чашка кофе стабильно заканчивается сердцебиением и дрожью, стоит показаться кардиологу и проверить ритм.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Многие россияне начинают свое утро с чашки кофе, однако он может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности, рассказала РИА Новости кардиолог "Скандинавского центра здоровья" Наталья Васюкова.
"Кофеин достигает пика в крови через 30-60 минут после чашки и на время повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Выпитый на голодный желудок, он всасывается быстрее, и эффект ощущается сильнее", — сообщила врач.
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"Учащенное сердцебиение, внутреннюю дрожь и легкую нервозность многие воспринимают как тревогу, хотя причина в другом: так проявляется ускорение сердечного ритма", — добавила специалист.
Она отметила, что сразу после подъема в крови поднимается кортизол — гормон, который отвечает за утреннюю бодрость и готовность к нагрузке. Его пик приходится на первые 30-45 минут после пробуждения. В это время организм и без кофе держит высокий тонус, поэтому кофеин поверх собственного гормонального подъема почти не добавляет бодрости и работает просто так.
Кроме того, кардиолог объяснила, что строгих правил нет и идеального времени тоже, однако людям с чувствительностью к кофеину пауза между подъемом и приемом кофе утром действительно помогает избежать дрожи в руках.
Врач добавила, что сам по себе кофе сердцу не вредит. Для здорового взрослого безопасны примерно до 400 миллиграммов кофеина в сутки, это три-четыре чашки. Разовая порция до 200 миллиграммов, около двух чашек, обычно не дает клинически значимых скачков давления. Беременным дозу снижают вдвое, до 200 миллиграммов в день. В умеренном количестве напиток бодрит и поддерживает концентрацию.
"Кофе — нормальная часть дня, если относиться к нему с умом. Дайте себе проснуться, не пейте его натощак сразу после будильника, держитесь в пределах трех-четырех чашек и по возможности без сахара. Если же даже одна чашка стабильно заканчивается сердцебиением и дрожью, стоит показаться кардиологу и проверить ритм", — подытожила Васюкова.
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