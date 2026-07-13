Врач рассказала, почему утренний кофе может быть вреден

Краткий пересказ от РИА ИИ Кофеин после употребления повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а на голодный желудок эффект ощущается сильнее.

Для здорового взрослого человека безопасны примерно до 400 миллиграммов кофеина в сутки, это три-четыре чашки, однако людям с чувствительностью к кофеину стоит сделать паузу между подъемом и приемом кофе утром.

Если даже одна чашка кофе стабильно заканчивается сердцебиением и дрожью, стоит показаться кардиологу и проверить ритм.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Многие россияне начинают свое утро с чашки кофе, однако он может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности, рассказала РИА Новости кардиолог "Скандинавского центра здоровья" Наталья Васюкова.

"Кофеин достигает пика в крови через 30-60 минут после чашки и на время повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Выпитый на голодный желудок, он всасывается быстрее, и эффект ощущается сильнее", — сообщила врач.

"Учащенное сердцебиение, внутреннюю дрожь и легкую нервозность многие воспринимают как тревогу, хотя причина в другом: так проявляется ускорение сердечного ритма", — добавила специалист.

Она отметила, что сразу после подъема в крови поднимается кортизол — гормон, который отвечает за утреннюю бодрость и готовность к нагрузке. Его пик приходится на первые 30-45 минут после пробуждения. В это время организм и без кофе держит высокий тонус, поэтому кофеин поверх собственного гормонального подъема почти не добавляет бодрости и работает просто так.

Кроме того, кардиолог объяснила, что строгих правил нет и идеального времени тоже, однако людям с чувствительностью к кофеину пауза между подъемом и приемом кофе утром действительно помогает избежать дрожи в руках.

Врач добавила, что сам по себе кофе сердцу не вредит. Для здорового взрослого безопасны примерно до 400 миллиграммов кофеина в сутки, это три-четыре чашки. Разовая порция до 200 миллиграммов, около двух чашек, обычно не дает клинически значимых скачков давления. Беременным дозу снижают вдвое, до 200 миллиграммов в день. В умеренном количестве напиток бодрит и поддерживает концентрацию.