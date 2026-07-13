Мерц выступил с призывом к переговорам по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мерц призвал к переговорам по Украине, считая, что для этого настал подходящий момент.
- Песков отмечал, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине.
- МИД России заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России и указал на недопустимость поддержки киевского режима со стороны ФРГ.
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к переговорам по Украине, полагая, что для этого настал подходящий момент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем.
Заявление Мерца прозвучало по итогам заседания так называемой "коалиции желающих" в Париже.
"Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня", - заявил Мерц. Трансляцию его выступления вел Youtube-канал DRM News.
Он утверждал, что в Европе также открыты для переговоров при поддержке Евросоюза и США.
Вместе с тем, одновременно с призывами сесть за стол переговоров Мерц также заявил о намерении европейских стран продолжать "усиливать давление на Москву".
В понедельник МИД РФ заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России, указав на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны ФРГ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.