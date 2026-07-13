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Кандидат в мэры Кракова выбросила в мусорку изображение Зеленского - РИА Новости, 13.07.2026
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11:51 13.07.2026 (обновлено: 11:58 13.07.2026)
Кандидат в мэры Кракова выбросила в мусорку изображение Зеленского

Кандидат в мэры Кракова Шрайбер выбросила в мусорку изображение Зеленского

© Страница Марианны Шрайбер в соцсетиКандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку изображение Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера
Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку изображение Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Страница Марианны Шрайбер в соцсети
Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку изображение Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку изображение Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера.
  • Она назвала бандеровцев позором человечества.
  • Таким людям место в мусорке истории, добавила она.
ВАРШАВА, 13 июл - РИА Новости. Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку изображение Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера.
Шрайбер разместила в соцсетях ролик, где позирует с плакатом, изображающим Зеленского в образе Гитлера с характерными усами.
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"Бандеровцы - это не герои, это позор человечества. К сожалению, даже по прошествии лет мы не дождались извинений. Наоборот, есть люди, которые делают из них героев в своей стране", - заявила Шрайбер.
В конце ролика она скомкала свой плакат и выбросила его в мусорку.
"Место людей, которые героизируют преступников, в мусорке истории", - сказала кандидат.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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В миреВаршаваКраковКиевВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерВооруженные силы Украины
 
 
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