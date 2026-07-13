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Камчатские выпускники-целевики с красным дипломом получат по 100 тыс руб - РИА Новости, 13.07.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
09:42 13.07.2026
Камчатские выпускники-целевики с красным дипломом получат по 100 тыс руб

На Камчатке выпускники целевого обучения получат по 100 тысяч рублей

© РИА НовостиВид на Петропавловск-Камчатский.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Вид на Петропавловск-Камчатский.. Архивное фото
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ввел единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для выпускников вузов и колледжей, которые обучались по целевому направлению и окончили учебу с отличием.
"Принял решение поддержать выпускников целевого обучения как вузов, так и колледжей, окончивших учебу с красным дипломом. Теперь за особые успехи они будут получать единовременную выплату в размере 100 000 рублей", — написал Солодов в своем канале на платформе "Макс".
Новая мера поддержки заработает уже этим летом — выпускники текущего года смогут ее получить. Инициатива родилась на личном приеме граждан, когда к губернатору обратилась мама девушки, окончившей вуз с отличием по специальности "Ветеринария" и готовящейся приступить к работе в регионе. Идею поддержали сразу и в тот же день начали подготовку решения.
Солодов подчеркнул, что студенты, которые с первых курсов показывают выдающиеся результаты и искренне хотят развивать Камчатку, — это будущее края, и их нужно поддерживать на старте карьеры.
Уникальный формат подготовки кадров, реализуемый в рамках первого в России закона о целевом обучении, разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и позволяет местным предприятиям обучать специалистов под свои задачи, а молодежи – получать гарантированное рабочее место и финансовую поддержку.
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