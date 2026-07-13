Камчатские выпускники-целевики с красным дипломом получат по 100 тыс руб

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ввел единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для выпускников вузов и колледжей, которые обучались по целевому направлению и окончили учебу с отличием.

Новая мера поддержки заработает уже этим летом — выпускники текущего года смогут ее получить. Инициатива родилась на личном приеме граждан, когда к губернатору обратилась мама девушки, окончившей вуз с отличием по специальности "Ветеринария" и готовящейся приступить к работе в регионе. Идею поддержали сразу и в тот же день начали подготовку решения.