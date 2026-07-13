Народ Южной Осетии ориентирован на Россию, заявил Камболов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
- Он заявил, что народ Южной Осетии ориентирован на Российскую Федерацию.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Народ Южной Осетии ориентирован на Российскую Федерацию, каждое событие обсуждается, завил исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов.
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с Камболовым в Кремле.
"Что касается нашего народа, они ориентированны на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос мы обсуждаем", - сказал Камболов в ходе встречи с Путиным.
В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.