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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026

Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии успехов на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах главы республики.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах главы республики.

Глава российского государства в понедельник встретился с Камболовым в Кремле.

"Конечно, я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие", - сказал Путин