Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии успехов на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах главы республики.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах главы республики.
Глава российского государства в понедельник встретился с Камболовым в Кремле.
"Конечно, я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие", - сказал Путин.
Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.