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Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии успехов на выборах - РИА Новости, 13.07.2026
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18:06 13.07.2026 (обновлено: 19:55 13.07.2026)
Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии успехов на выборах

Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Камболову успехов на выборах

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах главы республики.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал и. о. президента Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах главы республики.
Глава российского государства в понедельник встретился с Камболовым в Кремле.
"Конечно, я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие", - сказал Путин.
Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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