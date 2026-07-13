Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила о намерении создать центр безопасности в Черном море - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 13.07.2026
Каллас заявила о намерении создать центр безопасности в Черном море

Каллас рассказала о проекте центра для обеспечения безопасности в Черном море

© AP Photo / Marius BurgelmanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран Евросоюза обсуждают стратегию ЕС по Черному морю, в рамках которой планируется создать центр для защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам.
  • Проект морского центра разрабатывается совместно Болгарией и Румынией.
  • Между государствами ЕС сохраняются разногласия относительно роли Турции в работе центра.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсуждают стратегию ЕС по Черному морю, в рамках которой планируется создать некий центр якобы для защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе", - сказала Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
СМИ: ЕС может запретить въезд подлежащих мобилизации украинцев
Вчера, 13:47
Как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, министры также обсудят практические параметры будущего центра, включая ротационную систему командования и возможное место размещения его штаб-квартиры.
По информации издания, предполагается, что инициатива будет реализована под руководством Румынии и Болгарии. Вместе с тем, между государствами ЕС сохраняются разногласия относительно того, какую роль в работе центра должна играть Турция в качестве долгосрочного партнера.
По информации Euractiv, центр должен повысить осведомленность о ситуации на море, расширить возможности раннего предупреждения и усилить защиту критической инфраструктуры, дополнив уже действующее сотрудничество Турции, Румынии и Болгарии, включая совместную группу по противоминной деятельности в Черном море.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Румынии признали уничтожение еще пяти морских дронов в Черном море
10 июля, 20:03
 
В миреЧерное мореБолгарияРумынияКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала