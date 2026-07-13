Каллас заявила о намерении создать центр безопасности в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Главы МИД стран Евросоюза обсуждают стратегию ЕС по Черному морю, в рамках которой планируется создать центр для защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам.

Проект морского центра разрабатывается совместно Болгарией и Румынией.

Между государствами ЕС сохраняются разногласия относительно роли Турции в работе центра.

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсуждают стратегию ЕС по Черному морю, в рамках которой планируется создать некий центр якобы для защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю . У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе", - сказала Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, министры также обсудят практические параметры будущего центра, включая ротационную систему командования и возможное место размещения его штаб-квартиры.

По информации издания, предполагается, что инициатива будет реализована под руководством Румынии и Болгарии. Вместе с тем, между государствами ЕС сохраняются разногласия относительно того, какую роль в работе центра должна играть Турция в качестве долгосрочного партнера.