Каллас прокомментировала смену правительства на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС считает смену правительства на Украине ее внутренним делом.
- Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готов работать с любым украинским руководством.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС считает смену правительства на Украине ее внутренним делом и готов работать с любым украинским руководством, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества, отвечая на вопрос об отставке главы украинского кабинета министров Юлии Свириденко.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко. Позже Свириденко подтвердила свою отставку.
"Формирование правительства - это внутреннее политическое дело. Для нас, конечно, важно, чтобы у нас были собеседники там и мы могли продолжать работу. Для нас также важно, чтобы работа с реформами продолжалась", - заявила она.
По словам Каллас, в Брюсселе "хотят видеть, что Украина делает все возможное по реформам".
"Но мы должны работать с кем бы то ни было", - заключила она.