Рейтинг@Mail.ru
Каллас прокомментировала смену правительства на Украине - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 13.07.2026
Каллас прокомментировала смену правительства на Украине

Каллас: ЕС готов работать с любым украинским руководством

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС считает смену правительства на Украине ее внутренним делом.
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готов работать с любым украинским руководством.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС считает смену правительства на Украине ее внутренним делом и готов работать с любым украинским руководством, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества, отвечая на вопрос об отставке главы украинского кабинета министров Юлии Свириденко.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко. Позже Свириденко подтвердила свою отставку.
"Формирование правительства - это внутреннее политическое дело. Для нас, конечно, важно, чтобы у нас были собеседники там и мы могли продолжать работу. Для нас также важно, чтобы работа с реформами продолжалась", - заявила она.
По словам Каллас, в Брюсселе "хотят видеть, что Украина делает все возможное по реформам".
"Но мы должны работать с кем бы то ни было", - заключила она.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Что подумают русские?" В Британии ответили на дерзкую выходку Каи Каллас
11 июля, 03:43
 
В миреУкраинаБрюссельКайя КалласВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала