Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС считает смену правительства на Украине ее внутренним делом.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готов работать с любым украинским руководством.

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС считает смену правительства на Украине ее внутренним делом и готов работать с любым украинским руководством, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества, отвечая на вопрос об отставке главы украинского кабинета министров Юлии Свириденко.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко. Позже Свириденко подтвердила свою отставку.

"Формирование правительства - это внутреннее политическое дело. Для нас, конечно, важно, чтобы у нас были собеседники там и мы могли продолжать работу. Для нас также важно, чтобы работа с реформами продолжалась", - заявила она.

По словам Каллас , в Брюсселе "хотят видеть, что Украина делает все возможное по реформам".