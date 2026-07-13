Умерла член Союза кинематографистов Нинель Калениченко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звукорежиссер Нинель Калениченко ушла из жизни на 96-м году.
- Всю творческую жизнь она работала на киностудии "Мосфильм", начав там работать в середине пятидесятых годов.
- Гильдия звукорежиссеров Союза кинематографистов России выразила соболезнования ее родным и близким.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Нинель Калениченко ушла из жизни на 96 году жизни, сообщили в пресс-службе объединения.
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"Двенадцатого июля 2026 года на 96-м году ушла из жизни член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Калениченко Нинель Сергеевна (1931-2026). Всю свою творческую жизнь Нинель Сергеевна связала с киностудией "Мосфильм", придя на студию в середине пятидесятых годов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
В пресс-службе отметили, что Калениченко обладала хорошим вкусом, тонко чувствовала специфику звука фильма и умело использовала возможности звукового творчества для раскрытия режиссерского замысла и драматургии произведения.
"Фильмы, в которых она принимала участие как звукооператор, отличались большой выдумкой звука", - подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что Гильдия звукорежиссеров Союза кинематографистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким.
В качестве звукооператора дубляжа Калениченко участвовала в создании более 50 художественных фильмов, среди которых "Железный поток", "У нас на заводе", "Человек в штатском", "Пошехонская старина", "Ночь над Чили", "Поздняя любовь", "Нас венчали не в церкви" и многие другие.