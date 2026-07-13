Умерла член Союза кинематографистов Нинель Калениченко

Краткий пересказ от РИА ИИ Звукорежиссер Нинель Калениченко ушла из жизни на 96-м году.

Всю творческую жизнь она работала на киностудии "Мосфильм", начав там работать в середине пятидесятых годов.

Гильдия звукорежиссеров Союза кинематографистов России выразила соболезнования ее родным и близким.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Нинель Калениченко ушла из жизни на 96 году жизни, сообщили в пресс-службе объединения.

« "Двенадцатого июля 2026 года на 96-м году ушла из жизни член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Калениченко Нинель Сергеевна (1931-2026). Всю свою творческую жизнь Нинель Сергеевна связала с киностудией "Мосфильм", придя на студию в середине пятидесятых годов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

В пресс-службе отметили, что Калениченко обладала хорошим вкусом, тонко чувствовала специфику звука фильма и умело использовала возможности звукового творчества для раскрытия режиссерского замысла и драматургии произведения.

"Фильмы, в которых она принимала участие как звукооператор, отличались большой выдумкой звука", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что Гильдия звукорежиссеров Союза кинематографистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким.