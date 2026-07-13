Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, можно ли брать детей с собой на работу - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 13.07.2026
Юрист рассказал, можно ли брать детей с собой на работу

Юрист Южалин: приводить на работу детей на работу не запрещено

© iStock.com / petrunjelaДевушка с ребенком работает
Девушка с ребенком работает - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© iStock.com / petrunjela
Девушка с ребенком работает. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приводить детей на работу в большинстве случаев не запрещено законом.
  • Работодатель может самостоятельно установить запрет на нахождение детей на рабочем месте, например, в части пропускного режима.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Приводить с собой на работу детей в большинстве случаев не запрещено, однако работодатель сам может установить такое ограничение, предупредил читателей РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Прямого запрета в законе нет за исключением отдельных случаев, например, в части запрета нахождения посторонних лиц в местах хранения продуктов питания", - ответил юрист на вопрос, можно ли приходить на работу с детьми.
Однако такой запрет может быть установлен работодателем, например, в части пропускного режима.
В таком случае работнику придется выполнять соответствующее требование, предупреждает юрист.
Лестница в подъезде - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Юрист рассказала, можно ли забрать оставленные соседями вещи
11 июля, 03:25
 
ОбществоАлександр ЮжалинSuperJobРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала