Юрист рассказал, можно ли брать детей с собой на работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приводить детей на работу в большинстве случаев не запрещено законом.
- Работодатель может самостоятельно установить запрет на нахождение детей на рабочем месте, например, в части пропускного режима.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Приводить с собой на работу детей в большинстве случаев не запрещено, однако работодатель сам может установить такое ограничение, предупредил читателей РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Прямого запрета в законе нет за исключением отдельных случаев, например, в части запрета нахождения посторонних лиц в местах хранения продуктов питания", - ответил юрист на вопрос, можно ли приходить на работу с детьми.
Однако такой запрет может быть установлен работодателем, например, в части пропускного режима.
В таком случае работнику придется выполнять соответствующее требование, предупреждает юрист.