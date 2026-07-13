Юрист рассказал, можно ли брать детей с собой на работу

Краткий пересказ от РИА ИИ Приводить детей на работу в большинстве случаев не запрещено законом.

Работодатель может самостоятельно установить запрет на нахождение детей на рабочем месте, например, в части пропускного режима.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Приводить с собой на работу детей в большинстве случаев не запрещено, однако работодатель сам может установить такое ограничение, предупредил читателей РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Прямого запрета в законе нет за исключением отдельных случаев, например, в части запрета нахождения посторонних лиц в местах хранения продуктов питания", - ответил юрист на вопрос, можно ли приходить на работу с детьми.

Однако такой запрет может быть установлен работодателем, например, в части пропускного режима.