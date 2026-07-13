Югра и Свердловская область подписали дорожную карту по промкооперации

ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область подписали дорожную карту по развитию межрегиональной промышленной кооперации до 2028 года, сообщили в окружном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

Дорожная карта подписана на выставке "Иннопром-2026", делегацию округа на ней возглавлял замгубернатора и директор депинформтехнологий Павел Ципорин.

"Участники делегации провели рабочие встречи и заключили ряд важных соглашений. В частности, с правительством Свердловской области подписана дорожная карта по развитию межрегиональной промышленной кооперации до 2028 года. Это позволит югорским производителям нефтегазового оборудования, беспилотников и IT-решений встроиться в производственные цепочки уральских гигантов", - сообщается в канале департамента на платформе "Макс".

Отмечается, что на выставке в этом году округ представил разработки предприятий и промышленную инфраструктуру, которая формирует новые точки роста экономики, а именно вездеходы, беспилотные авиационные системы, робототехнические решения для медицины, программное обеспечение для лифтовой отрасли, пеллетное производство и примеры кварцевой продукции.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на стенде высоко оценил продукцию с использованием природного коллагена и дал поручение о продвижении югорской разработки — катера аппарельного типа для использования МЧС России.

Помимо этого, на "Иннопроме" при подведении итогов нацрейтинга дронификации регионов стало известно, что Минпромторг России включил Югру в группу регионов с наивысшими достижениями в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Округ отмечен в номинациях "Лидер дронификации", "Лидер рынка БАС" и "Лидер по регуляторной готовности БАС".