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Югра и Свердловская область подписали дорожную карту по промкооперации - РИА Новости, 13.07.2026
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17:26 13.07.2026
Югра и Свердловская область подписали дорожную карту по промкооперации

Югра и Югра подписали дорожную карту по промышленной кооперации

CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)Свердловская область
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)
Свердловская область. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область подписали дорожную карту по развитию межрегиональной промышленной кооперации до 2028 года, сообщили в окружном департаменте информационных технологий и цифрового развития.
Дорожная карта подписана на выставке "Иннопром-2026", делегацию округа на ней возглавлял замгубернатора и директор депинформтехнологий Павел Ципорин.
"Участники делегации провели рабочие встречи и заключили ряд важных соглашений. В частности, с правительством Свердловской области подписана дорожная карта по развитию межрегиональной промышленной кооперации до 2028 года. Это позволит югорским производителям нефтегазового оборудования, беспилотников и IT-решений встроиться в производственные цепочки уральских гигантов", - сообщается в канале департамента на платформе "Макс".
Отмечается, что на выставке в этом году округ представил разработки предприятий и промышленную инфраструктуру, которая формирует новые точки роста экономики, а именно вездеходы, беспилотные авиационные системы, робототехнические решения для медицины, программное обеспечение для лифтовой отрасли, пеллетное производство и примеры кварцевой продукции.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на стенде высоко оценил продукцию с использованием природного коллагена и дал поручение о продвижении югорской разработки — катера аппарельного типа для использования МЧС России.
Помимо этого, на "Иннопроме" при подведении итогов нацрейтинга дронификации регионов стало известно, что Минпромторг России включил Югру в группу регионов с наивысшими достижениями в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Округ отмечен в номинациях "Лидер дронификации", "Лидер рынка БАС" и "Лидер по регуляторной готовности БАС".
В сообщении отмечается, что регион намерен укреплять это лидерство, в планах - расширение первой в России инфраструктуры управления БАС, которая уже охватывает более 50 тысяч квадратных километров Югры.
 
ЭкономикаРоссияСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округАртем ЖогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЮграИннопром
 
 
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