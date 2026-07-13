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В Югре ребенок погиб, наехав на швартовый трос на квадроцикле - РИА Новости, 13.07.2026
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13:30 13.07.2026 (обновлено: 13:52 13.07.2026)
В Югре ребенок погиб, наехав на швартовый трос на квадроцикле

В ХМАО ребенок погиб, наехав на швартовый трос, катаясь на квадроцикле

© Фото : Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/MAXМесто происшествия, где в Югре погиб ребенок, наехав на швартовый трос на квадроцикле
Место происшествия, где в Югре погиб ребенок, наехав на швартовый трос на квадроцикле - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/MAX
Место происшествия, где в Югре погиб ребенок, наехав на швартовый трос на квадроцикле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Тугияны в ХМАО ребенок погиб, наехав на швартовый трос во время езды на квадроцикле.
  • Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в селе Тугияны в ХМАО, наехав на швартовый трос, когда катался на квадроцикле, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
"По предварительным данным, 10 июля 2026 года в с. Тугияны несовершеннолетний, управляя квадроциклом, совершил наезд на трос, натянутый вдоль берега для швартовки судна. В результате наезда мальчик получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении" - говорится в сообщении.
Ведомством ведется проверка, направленная на установление обязательств произошедшего, по ее итогам будут приняты меры реагирования.
"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" - добавили в прокуратуре, отметив, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.
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