В Югре ребенок погиб, наехав на швартовый трос на квадроцикле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Тугияны в ХМАО ребенок погиб, наехав на швартовый трос во время езды на квадроцикле.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в селе Тугияны в ХМАО, наехав на швартовый трос, когда катался на квадроцикле, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
"По предварительным данным, 10 июля 2026 года в с. Тугияны несовершеннолетний, управляя квадроциклом, совершил наезд на трос, натянутый вдоль берега для швартовки судна. В результате наезда мальчик получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении" - говорится в сообщении.
Ведомством ведется проверка, направленная на установление обязательств произошедшего, по ее итогам будут приняты меры реагирования.
"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" - добавили в прокуратуре, отметив, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.