В Якутии нашли тело последнего из четырех выпавших из лодки мужчин

Уточняется, что тело было найдено в 40 километрах ниже по течению от того места, где перевернулась лодка.

В службе спасения ранее информировали, что мужчины возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя. В какой-то момент у лодки заглох двигатель, она начала заполняться водой и тонуть. Все, кто в ней находился, решили вплавь добраться до берега.