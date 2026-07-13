В Якутии нашли тело последнего из четырех выпавших из лодки мужчин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лодка «Обь» с пятью людьми перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один сумел выбраться на берег.
- 13 июля водолазы службы спасения Якутии обнаружили тело четвертого мужчины из числа пропавших при крушении моторной лодки.
- Тело было найдено в 40 километрах ниже по течению от того места, где перевернулась лодка.
УЛАН-УДЭ, 13 июл - РИА Новости. Тело последнего из четырех выпавших из лодки в Якутии мужчин найдено в реке Алдан, сообщает служба спасения региона.
Девятого июля спасатели сообщали, что лодка "Обь", в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один сумел выбраться на берег. Следователи возбудили уголовное дело, 10 июля родственники нашли тела двух мужчин, третьего погибшего водолазы обнаружили в 12 июля.
"Сегодня, 13 июля, на реке Алдан водолазы службы спасения Якутии обнаружили тело четвертого мужчины из числа пропавших при крушении моторной лодки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело было найдено в 40 километрах ниже по течению от того места, где перевернулась лодка.
В службе спасения ранее информировали, что мужчины возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя. В какой-то момент у лодки заглох двигатель, она начала заполняться водой и тонуть. Все, кто в ней находился, решили вплавь добраться до берега.