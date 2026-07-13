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Нетаньяху рассказал, как Грэм* незадолго до смерти впал в ярость - РИА Новости, 13.07.2026
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02:30 13.07.2026 (обновлено: 02:31 13.07.2026)
Нетаньяху рассказал, как Грэм* незадолго до смерти впал в ярость

Нетаньяху заявил, что Грэм пришел в ярость в ходе последнего разговора с ним

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биньямин Нетаньяху заявил в эфире Fox News, что сенатор Линдси Грэм вышел из себя во время разговора с ним.
  • По словам Нетаньяху, Грэм не согласился с его утверждением о способности Израиля самостоятельно обеспечивать защиту своих и американских интересов.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Биньямин Нетаньяху заявил, что сенатор Линдси Грэм* в ходе последнего разговора с ним вышел из себя, об этом премьер Израиля рассказал в эфире Fox News.
По словам Нетаньяху, в беседе с Грэмом* он сказал, что Израиль способен к самообеспечению, с чем тот резко не согласился.
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"Он пришел в ярость. Он сказал: „Ни за что, так нельзя“", — заявил израильский премьер.
По словам Нетаньяху, сенатор не согласился с тем, что Израиль может самостоятельно обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов. В связи с этим он назвал скончавшегося сенатора "необыкновенным другом" еврейского государства.
Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил о его смерти после непродолжительной болезни. По предварительным данным, он умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания.
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Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.
Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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