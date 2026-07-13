Краткий пересказ от РИА ИИ Биньямин Нетаньяху заявил в эфире Fox News, что сенатор Линдси Грэм вышел из себя во время разговора с ним.

По словам Нетаньяху, Грэм не согласился с его утверждением о способности Израиля самостоятельно обеспечивать защиту своих и американских интересов.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Биньямин Нетаньяху заявил, что сенатор Линдси Грэм* в ходе последнего разговора с ним вышел из себя, об этом премьер Израиля рассказал в эфире Биньямин Нетаньяху заявил, что сенатор Линдси Грэм* в ходе последнего разговора с ним вышел из себя, об этом премьер Израиля рассказал в эфире Fox News

По словам Нетаньяху , в беседе с Грэмом* он сказал, что Израиль способен к самообеспечению, с чем тот резко не согласился.

"Он пришел в ярость. Он сказал: „Ни за что, так нельзя“", — заявил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, сенатор не согласился с тем, что Израиль может самостоятельно обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов. В связи с этим он назвал скончавшегося сенатора "необыкновенным другом" еврейского государства.

Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил о его смерти после непродолжительной болезни. По предварительным данным, он умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.