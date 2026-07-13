В Иркутске автомобиль водителя, сбившего двух детей, нашли в автосервисе

ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в автосервисе автомобиль, водитель которого сбил на пешеходном переходе в Ленинском округе Иркутска двух детей и скрылся с места ДТП, сообщает ГУМВД по Иркутской области.