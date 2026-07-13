В Иркутске автомобиль водителя, сбившего двух детей, нашли в автосервисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель автомобиля Toyota Camry сбил двух детей 7 и 8 лет на нерегулируемом пешеходном переходе в Иркутске и скрылся с места ДТП.
- Автомобиль Toyota Camry, участвовавший в аварии, обнаружен в автосервисе, его поместили на специализированную стоянку, розыск водителя продолжается.
ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в автосервисе автомобиль, водитель которого сбил на пешеходном переходе в Ленинском округе Иркутска двух детей и скрылся с места ДТП, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Водитель автомобиля Toyota Camry в субботу ехал по улице Баумана в Иркутске и сбил двух детей 7 и 8 лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал. Детей доставили в больницу. Водитель был объявлен в розыск.
"Полицейские установили местонахождение автомобиля Toyota Camry, участвовавшего в автоаварии. Его обнаружили в одном из автосервисов в Свердловском округе Иркутска. Машина помещена на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили данные вероятного водителя. Его розыск продолжается.