Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные сбили два американских беспилотника на юге страны.
- Беспилотники были уничтожены в Бендер-Аббасе и Ларе новыми передовыми комплексами ПВО.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иранские военные сбили два американских беспилотника на юге страны, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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"Несколько минут назад новыми передовыми комплексами ПВО были сбиты и уничтожены два американских беспилотника Lucas в Бендер-Аббасе и Ларе", - приводит иранское государственное агентство IRNA заявление КСИР.
СМИ в это время сообщали о работе ПВО и нескольких взрывах в Бендер-Аббасе.