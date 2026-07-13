Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные сбили два американских беспилотника - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 13.07.2026
Иранские военные сбили два американских беспилотника

КСИР: иранские военные сбили два американских беспилотника на юге страны

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные сбили два американских беспилотника на юге страны.
  • Беспилотники были уничтожены в Бендер-Аббасе и Ларе новыми передовыми комплексами ПВО.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иранские военные сбили два американских беспилотника на юге страны, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«

"Несколько минут назад новыми передовыми комплексами ПВО были сбиты и уничтожены два американских беспилотника Lucas в Бендер-Аббасе и Ларе", - приводит иранское государственное агентство IRNA заявление КСИР.

СМИ в это время сообщали о работе ПВО и нескольких взрывах в Бендер-Аббасе.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
СМИ: КСИР заявил об уничтожении американского БПЛА Reaper
8 июля, 06:28
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала