Морская блокада США в отношении Ирана пока не вступила в силу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
- Судовладельцев необходимо уведомить о начале действия блокады не менее чем за 24 часа, точное время введения ограничений объявит Центральное командование ВС США.
- Американские военные начали серию ударов по Ирану, представив их как ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возобновленная морская блокада США в отношении Ирана пока не вступила в силу, американское Центральное командование ВС позже объявит точное время введения ограничений, сообщил журналист Axios Барак Равид.
Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
"Возобновленная морская блокада пока не вступила в силу, поскольку по закону судовладельцев необходимо уведомить об этом не менее чем за 24 часа. Американский чиновник заявил, что Центральное командование Вооруженных сил США позже объявит точное время введения блокады", - написал Равид в соцсети X.
На прошлой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.