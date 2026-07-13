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Морская блокада США в отношении Ирана пока не вступила в силу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2026
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20:50 13.07.2026 (обновлено: 22:39 13.07.2026)
Морская блокада США в отношении Ирана пока не вступила в силу, пишут СМИ

Axios: возобновленная морская блокада в отношении Ирана пока не вступила в силу

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
  • Судовладельцев необходимо уведомить о начале действия блокады не менее чем за 24 часа, точное время введения ограничений объявит Центральное командование ВС США.
  • Американские военные начали серию ударов по Ирану, представив их как ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возобновленная морская блокада США в отношении Ирана пока не вступила в силу, американское Центральное командование ВС позже объявит точное время введения ограничений, сообщил журналист Axios Барак Равид.
Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
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"Возобновленная морская блокада пока не вступила в силу, поскольку по закону судовладельцев необходимо уведомить об этом не менее чем за 24 часа. Американский чиновник заявил, что Центральное командование Вооруженных сил США позже объявит точное время введения блокады", - написал Равид в соцсети X.
На прошлой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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