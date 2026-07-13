В Иране назвали действия США в Ормузском проливе угрозой безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.

"США своим вмешательством в Ормузском проливе ставят под серьезную угрозу безопасность мировых поставок нефти и газа. Они должны ответить за это", - приводит слова Мохеби агентство Fars.

Он добавил, что Иран продолжит контролировать Ормузский пролив и заставит иностранные государства принять этот факт.