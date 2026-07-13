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В Иране назвали действия США в Ормузском проливе угрозой безопасности - РИА Новости, 13.07.2026
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16:54 13.07.2026 (обновлено: 17:49 13.07.2026)
В Иране назвали действия США в Ормузском проливе угрозой безопасности

Иран назвал вмешательство США угрозой безопасности поставок нефти и газа

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
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"США своим вмешательством в Ормузском проливе ставят под серьезную угрозу безопасность мировых поставок нефти и газа. Они должны ответить за это", - приводит слова Мохеби агентство Fars.
Он добавил, что Иран продолжит контролировать Ормузский пролив и заставит иностранные государства принять этот факт.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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В миреОрмузский проливСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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