В Иране назвали действия США в Ормузском проливе угрозой безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти.
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
"США своим вмешательством в Ормузском проливе ставят под серьезную угрозу безопасность мировых поставок нефти и газа. Они должны ответить за это", - приводит слова Мохеби агентство Fars.
Он добавил, что Иран продолжит контролировать Ормузский пролив и заставит иностранные государства принять этот факт.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.