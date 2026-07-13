ВВС Ирана уничтожили американский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-воздушные силы Ирана уничтожили американский БПЛА в Бендер-Аббасе.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы Ирана в понедельник уничтожили американский БПЛА в Бендер-Аббасе, заявила пресс-служба армии Ирана.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в различных странах Ближнего Востока.