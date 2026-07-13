Рейтинг@Mail.ru
ВВС Ирана уничтожили американский БПЛА - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 13.07.2026
ВВС Ирана уничтожили американский БПЛА

ВВС Ирана уничтожили американский БПЛА в Бендер-Аббасе

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-воздушные силы Ирана уничтожили американский БПЛА в Бендер-Аббасе.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы Ирана в понедельник уничтожили американский БПЛА в Бендер-Аббасе, заявила пресс-служба армии Ирана.
"Несколько часов назад американский БПЛА был успешно перехвачен и сбит военными ВВС армии Ирана в Бендер-Аббасе", - говорится в сообщении, опубликованном агентством ISNA.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в различных странах Ближнего Востока.
Иранские военные в районе Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Армия Ирана сообщила об ударах по военным объектам США в Кувейте
Вчера, 06:41
 
В миреИранСШАОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала