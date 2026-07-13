В Иране из-за атак США погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки США по провинции Хузестан на юго-западе Ирана два человека погибли и трое были ранены.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое были ранены в результате атаки США в понедельник по провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Валиолла Хаяти.
"В результате американской атаки по Абадану двое погибли и трое были ранены", - приводит его слова агентство Mehr.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в различных странах Ближнего Востока.
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