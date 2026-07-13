На юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В южной части Ирана прогремели взрывы.
- Местные жители сообщали о детонации в районе города Бенде-Аббас и острова Кешм.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Взрывы были слышны в южной части Ирана, передает иранское агентство Mehr.
"Местные жители сообщали о звуках взрывов в районе города Бенде-Аббас и острова (Кешм - ред.)", - пишет агентство.
Агентство не исключило боестолкновений в районе Ормузского пролива, других подробностей оно не привело.
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