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На юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2026
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13:37 13.07.2026
На юге Ирана прогремели взрывы

В районе иранского города Бенде-Аббас прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Иране
Дым на месте удара в Иране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В южной части Ирана прогремели взрывы.
  • Местные жители сообщали о детонации в районе города Бенде-Аббас и острова Кешм.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Взрывы были слышны в южной части Ирана, передает иранское агентство Mehr.
"Местные жители сообщали о звуках взрывов в районе города Бенде-Аббас и острова (Кешм - ред.)", - пишет агентство.
Агентство не исключило боестолкновений в районе Ормузского пролива, других подробностей оно не привело.
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