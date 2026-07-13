В МИД Ирана отреагировали на новость о смерти Линдси Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не будет скорбеть по поводу смерти американского сенатора Линдси Грэма*.
- По его словам, философия Грэма* выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивания и поддержки геноцида в регионе.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не будет скорбеть в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
"Свободные люди мира не будут скорбеть по человеку, философия которого выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивании и поддержке геноцида в регионе... Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека", - сказал он в ходе пресс-конференции.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.