США и Иран не касались заявлений Трампа о покушении, заявил Багаи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что на переговорах с США вопрос о возможных покушениях на Дональда Трампа не обсуждался.
- Дональд Трамп заявлял, что может стать жертвой покушения, и приказывал бомбить Иран с невиданной силой в случае, если с ним самим что-то случится.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. США и Иран в ходе контактов не касались заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что на него может быть совершено покушение, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ормузский пролив открыт, считает Трамп
12 июля, 17:23
"Этот вопрос никогда не был среди тем наших переговоров", - прокомментировал Багаи, отвечая на вопрос, получил ли Тегеран от Вашингтона через посредников предостережения насчет покушения на Трампа.
В ночь на 8 июля американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.