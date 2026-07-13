США и Иран не касались заявлений Трампа о покушении, заявил Багаи

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что на переговорах с США вопрос о возможных покушениях на Дональда Трампа не обсуждался.

Дональд Трамп заявлял, что может стать жертвой покушения, и приказывал бомбить Иран с невиданной силой в случае, если с ним самим что-то случится.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. США и Иран в ходе контактов не касались заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что на него может быть совершено покушение, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Трамп ранее заявил, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана "целью номер один". Также он приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.

"Этот вопрос никогда не был среди тем наших переговоров", - прокомментировал Багаи, отвечая на вопрос, получил ли Тегеран от Вашингтона через посредников предостережения насчет покушения на Трампа.

В ночь на 8 июля американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.