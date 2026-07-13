Иран не атакует страны Ближнего Востока, заявил Багаи

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран утверждает, что его атаки были направлены исключительно на базы и инфраструктуру США на Ближнем Востоке.

Американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану начиная с 8 июля.

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий, подписанного в середине июня.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран настаивает, что его атаки по базам США на Ближнем Востоке не представляют собой атаки на страны, где размещены американские объекты, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Иран не атаковал никакую страну в регионе и не нападает, необходимо четко использовать слова. Оборонные удары Ирана были нацелены исключительно на базы, позиции и инфраструктуру, которые используются США для атак на Иран", - сказал Багаи в ходе брифинга.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в различных странах Ближнего Востока.