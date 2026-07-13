Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана рассказали о подготовке к визиту Лаврова - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 13.07.2026 (обновлено: 11:17 13.07.2026)
В МИД Ирана рассказали о подготовке к визиту Лаврова

МИД Ирана: подготовка к визиту Лаврова ведется, даты пока нет

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведется подготовка к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран.
  • Конкретная дата визита пока не определена.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Ведется подготовка к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран, но конкретной даты пока нет, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Визит планируется, как только будет определено время и даты визита, мы обязательно объявим", - сказал Багаи в ходе брифинга, отвечая на вопрос о визите российского министра в Иран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Лавров рассказал, какие договоренности завершат конфликт вокруг Ирана
9 июля, 19:31
 
В миреИранСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала