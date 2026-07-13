В МИД Ирана рассказали о подготовке к визиту Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведется подготовка к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран.
- Конкретная дата визита пока не определена.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Ведется подготовка к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран, но конкретной даты пока нет, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Визит планируется, как только будет определено время и даты визита, мы обязательно объявим", - сказал Багаи в ходе брифинга, отвечая на вопрос о визите российского министра в Иран.