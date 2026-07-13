В МИД Ирана рассказали о диалоге с посредниками на фоне эскалации с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США, включая Катар, Оман и Пакистан.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США на фоне эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"В течение нескольких последних дней мы находились в контакте с Катаром Оманом , Пакистаном, эти контакты продолжаются", - сказал он в ходе брифинга.

По словам дипломата, цель посредников - не допустить дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и США.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.