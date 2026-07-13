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В МИД Ирана рассказали о диалоге с посредниками на фоне эскалации с США - РИА Новости, 13.07.2026
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11:11 13.07.2026 (обновлено: 11:29 13.07.2026)
В МИД Ирана рассказали о диалоге с посредниками на фоне эскалации с США

МИД Ирана: Тегеран контактирует с посредниками в диалоге с США на фоне эскалации

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США, включая Катар, Оман и Пакистан.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США на фоне эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В течение нескольких последних дней мы находились в контакте с Катаром, Оманом, Пакистаном, эти контакты продолжаются", - сказал он в ходе брифинга.
По словам дипломата, цель посредников - не допустить дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и США.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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