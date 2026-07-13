В МИД Ирана рассказали о диалоге с посредниками на фоне эскалации с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США, включая Катар, Оман и Пакистан.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США на фоне эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
По словам дипломата, цель посредников - не допустить дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и США.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
МИД Ирана сделал заявление на фоне атак США
Вчера, 08:37