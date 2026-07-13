В МИД Ирана заявили, что в реализации меморандума с США наступил кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что меморандум с США о прекращении боевых действий находится в кризисном состоянии.
- Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану, а иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал состояние меморандума с США о прекращении боевых действий как кризисное.
"В том, что (меморандум - ред.) находится в кризисном состоянии, сомнений нет", - сказал он в ходе брифинга.
"Никто не может обвинить Иран в нарушении обязательств. Во всех случаях наши обязательства и обязательства противоположной стороны четко определены, документально подтверждено, что противоположная сторона под различным предлогами нарушала различные части меморандума", - добавил дипломат.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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