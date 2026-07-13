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В КСИР назвали условия для открытия Ормузского пролива - РИА Новости, 13.07.2026
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09:42 13.07.2026
В КСИР назвали условия для открытия Ормузского пролива

КСИР: Иран откроет Ормузский пролив, если США прекратят вмешиваться

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран откроет Ормузский пролив для судоходства, если США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора, заявил КСИР.
  • Американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану с 8 июля, а иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
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"Единственный путь открыть Ормуз для судоходства - уважать суверенитет стран над их собственными прибрежными водами и прекратить вмешательство армии США в дела пролива", - говорится в заявлении КСИР.
Корпус стражей также отметил, что продолжение вмешательства приведет к "еще более крупным" событиям для мировой нефтегазовой сферы.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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