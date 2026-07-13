В КСИР назвали условия для открытия Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

Корпус стражей также отметил, что продолжение вмешательства приведет к "еще более крупным" событиям для мировой нефтегазовой сферы.