В КСИР назвали условия для открытия Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран откроет Ормузский пролив для судоходства, если США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора, заявил КСИР.
- Американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану с 8 июля, а иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
«
"Единственный путь открыть Ормуз для судоходства - уважать суверенитет стран над их собственными прибрежными водами и прекратить вмешательство армии США в дела пролива", - говорится в заявлении КСИР.
Корпус стражей также отметил, что продолжение вмешательства приведет к "еще более крупным" событиям для мировой нефтегазовой сферы.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.