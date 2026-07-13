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МИД Ирана призвал ООН привлечь США к ответственности - РИА Новости, 13.07.2026
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08:57 13.07.2026 (обновлено: 08:58 13.07.2026)
МИД Ирана призвал ООН привлечь США к ответственности

МИД Ирана призвал ООН привлечь США к ответственности за военные преступления

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана призвал генерального секретаря и Совет Безопасности ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа.
  • МИД Ирана выразил сожаление по поводу неконструктивного подхода ООН к явному нарушению закона со стороны США.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД Ирана на фоне последних атак США призвал генсека и СБ ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление ведомства.
"Оно (министерство - ред.) выразило сожаление "неконструктивным подходам" секретариата ООН в отношении явного нарушения Штатами закона и призвало генерального секретаря и Совет безопасности привлечь агрессоров к ответственности и наказать... тех, кто приказал совершить преступления против иранского народа и совершил их", - говорится в сообщении агентства.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.
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