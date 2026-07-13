МИД Ирана призвал ООН привлечь США к ответственности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана призвал генерального секретаря и Совет Безопасности ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа.
- МИД Ирана выразил сожаление по поводу неконструктивного подхода ООН к явному нарушению закона со стороны США.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД Ирана на фоне последних атак США призвал генсека и СБ ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление ведомства.
"Оно (министерство - ред.) выразило сожаление "неконструктивным подходам" секретариата ООН в отношении явного нарушения Штатами закона и призвало генерального секретаря и Совет безопасности привлечь агрессоров к ответственности и наказать... тех, кто приказал совершить преступления против иранского народа и совершил их", - говорится в сообщении агентства.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о завершении очередной атаки на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.